Семейная ипотека
Форштадт, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
льготная программа для заемщиков, у которых в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
- продавцом квартиры должно быть юр. лицо