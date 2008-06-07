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Военная ипотека

Форштадт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

подтверждение дохода не требуется;личное страхование не требуется;низкая ставка

Минусы

минимальный возраст заемщика на момент предоставления кредита - 25 лет

Особые ограничения

  • срок участия в НИС - не менее 3 лет;
  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • кредит по стандартам ДОМ.РФ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 15
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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