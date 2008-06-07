Дельта-Стандарт
Форштадт, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- апартаменты
- гараж / машиноместо
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- предоставляется ИП;
- допускается кредитование без подтверждения дохода