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Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ

Форштадт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • наличие скидок к ставке для льготных категорий заемщиков

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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