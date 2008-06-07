Базовая ипотека
Форштадт, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
- 0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
3
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
- минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%