Вход

Базовая ипотека

Форштадт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное
  • 0,7 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

3

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Санкт-Петербурга - 15 млн рублей;
  • минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Базовая ипотека» в 12 городах России
112
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 5
Банкоматы 15
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще