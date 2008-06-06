Ипотека по двум документам
Проинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+0,7-3 п.п. без личного/титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- документы, подтверждающие занятость и доход, не требуются;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- крупный первоначальный взнос
Особые ограничения
- сумма кредита может достигать 65% от стоимости квартиры, 60% от стоимости комнаты