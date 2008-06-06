Материнский капитал
Проинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
подтверждение дохода
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- подтверждение дохода предъявителем сертификата не требуется;
- широкий список целей, на которые может быть выдан ипотечный кредит
Минусы
- высокая ставка