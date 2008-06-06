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Военная ипотека

Проинвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

таунхаус

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС ( срок участия в НИС - не менее 3 лет);
    • первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных средств заемщика и/или средств ЦЖЗ, предоставляемого участнику НИС;
    • сумма ЦЖЗ, перечисляемая в счет оплаты первоначального взноса: - не ограничена, если счет для перечисления средств ЦЖЗ открыт в ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, АО Банк ГПБ или в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО); - не может превышать 1 400 000 ₽ — в иных случаях
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
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Телефоны
(342) 270-00-32

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