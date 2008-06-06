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Военная ипотека ДОМ.РФ

Примсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • личное страхование не требуется

Минусы

  • минимальный возраст заемщика на момент предоставления кредита - 25 лет

Особые ограничения

  • программа ипотечного кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;
  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека ДОМ.РФ» в 1 городе России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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