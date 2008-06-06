Материнский капитал
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- в конце срока
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- невысокий первоначальный взнос;
- подтверждение дохода не требуется;
- возможно получение отсрочки по уплате основного долга;
- аккредитация строящегося объекта не требуется;
- требования к минимальному стажу на последнем месте работы не устанавливаются
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки и размере надбавки к ставке от отказ от добровольных видов страхования