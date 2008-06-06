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Материнский капитал

Примсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • в конце срока

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • невысокий первоначальный взнос;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • возможно получение отсрочки по уплате основного долга;
  • аккредитация строящегося объекта не требуется;
  • требования к минимальному стажу на последнем месте работы не устанавливаются

Минусы

  • высокая процентная ставка

Особые ограничения

  • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки и размере надбавки к ставке от отказ от добровольных видов страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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