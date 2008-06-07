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Классический

Левобережный, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0,7 п. п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Особые ограничения

  • на сайте банка представлены неполные условия кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Классический» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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