Под залог недвижимости
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- залогом может выступать недвижимость третьих лиц
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение процентной ставки и размере надбавки к ставке за отказ от добровольных видов страхования;
- указанная минимальная ставка действует только для льготных категорий заемщиков (список на сайте банка)