Классический — Под залог
Левобережный, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+0,7 п. п. при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку