Классический — Инвест
Левобережный, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0,7 п. п. при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- наличие скидки к ставке для льготных категорий заемщиков;
- возможность использовать в качестве первоначального взносе средства материнского капитала
Особые ограничения
- на сайте банка представлены неполные условия кредитования