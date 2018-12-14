Квартира +
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
оплата первоначального взноса по программам: «Стандартная», «Реальная», «Стандартная. Материнский капитал»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
в конце срока — погашение основного долга, ежемесячно — погашение процентов
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по страхованию
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая процентная ставка;
- высокая переплата в следствие начисления процентов на неуменьшающуюся сумму долга
Особые ограничения
- погашение основного долга производится в конце срока договора, процентов - ежемесячно