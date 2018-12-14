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Материнский капитал +

Снежинский, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+3 п. п. без личного страхования, если семья заемщика-владельца сертификата на материнский (семейный) капитал является неполной

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

ежемесячному погашению из собственных средств заемщика подлежат только начисленные проценты, основной долг погашается единовременно средствами МСК при их поступлении из Пенсионного фонда;

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • подтверждение дохода не требуется;
  • первоначальный взнос не требуется;
  • небольшие ежемесячные платежи (только проценты)

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • небольшая сумма кредита;
  • высокая ставка;
  • крупная комиссия за проверку соответствия документов условиям аккредитива (при использовании аккредитивной схемы расчетов)

Особые ограничения

  • оценка квартиры не производится, закладная не составляется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал +» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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