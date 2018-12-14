Материнский капитал +
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+3 п. п. без личного страхования, если семья заемщика-владельца сертификата на материнский (семейный) капитал является неполной
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
ежемесячному погашению из собственных средств заемщика подлежат только начисленные проценты, основной долг погашается единовременно средствами МСК при их поступлении из Пенсионного фонда;
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- первоначальный взнос не требуется;
- небольшие ежемесячные платежи (только проценты)
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- небольшая сумма кредита;
- высокая ставка;
- крупная комиссия за проверку соответствия документов условиям аккредитива (при использовании аккредитивной схемы расчетов)
Особые ограничения
- оценка квартиры не производится, закладная не составляется