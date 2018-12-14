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Новостройка

Снежинский, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • отсутствие надбавок за отказ от добровольных видов страхования;
  • учет средств материнского капитала и средств иных субсидий в качестве первого взноса

Минусы

  • крупная комиссия за проверку соответствия документов условиям аккредитива (при использовании аккредитивной схемы расчетов)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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