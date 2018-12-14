Дом с земельным участком
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- при первоначальном взносе от 50% подтверждение дохода не требуется (в рамках опции "Ипотека-лайт")
Минусы
- первоначальный взнос от 30%