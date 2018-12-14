Специальная «Звездный»
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение квартир в жилых домах по адресу: г.Челябинск, ул.Космонавтов дом № 54 стр., 56 стр. микрорайон «Звездный»; продавцом квартир выступает банк "Снежинский"
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+0,3 п.п. без имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно получение кредита без первоначального взноса;
- низкая процентная ставка;
- отсутствие надбавок к ставке за отказ от добровольных видов страхования;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- имущественное страхование необязательно