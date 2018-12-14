Вход

Специальная «Гринфлайт»

Снежинский, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение квартир в жилых домах 1 стр., 4 стр., 7 стр., 40 стр., 54 стр. в жилом районе Академ Riverside (застройщик ООО «Гринфлайт»), г.Челябинск

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. без личного страхования; + 0,3 п.п. без имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • оформление имущественного страхования не является обязательным;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход (при первоначальном взносе от 50%)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Специальная «Гринфлайт»» в 9 городах России
94
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще