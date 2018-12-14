Специальная «Гринфлайт»
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение квартир в жилых домах 1 стр., 4 стр., 7 стр., 40 стр., 54 стр. в жилом районе Академ Riverside (застройщик ООО «Гринфлайт»), г.Челябинск
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. без личного страхования; + 0,3 п.п. без имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- оформление имущественного страхования не является обязательным;
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход (при первоначальном взносе от 50%)