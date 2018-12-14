Специальная «Импекс»
Снежинский, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
покупка квартир по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 16а, застройщик — ООО «Импекс»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского капитала и средств иных субсидий в качестве первоначального взноса;
- отсутствие надбавок к ставке за отказ от добровольных видов страхования;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- крупная комиссия за проверку соответствия документов условиям аккредитива (при использовании аккредитивной схемы расчетов)