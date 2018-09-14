Ипотека на покупку дома с земельным участком
Дальневосточный Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- личное
- титульное
+1/1/2 п. п. без личного/титульного/личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность оплаты части первоначального взноса средствами материнского капитала;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
возможно приобретение недвижимости, находящейся в залоге у банка