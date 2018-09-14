Рефинансирование ипотечных кредитов
Дальневосточный Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- личное
- титульное
+1/1/2 п.п. без личного / титульного /личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи