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Рефинансирование ипотечных кредитов

Дальневосточный Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • личное
  • титульное

+1/1/2 п.п. без личного / титульного /личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование ипотечных кредитов» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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