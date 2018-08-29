Оранжевая ипотека
Запсибкомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- низкая ставка
Особые ограничения
- кредит на приобретение жилья в аккредитованных банком объектах ( полный перечень представлен на сайте банка);
- акция действует до 31.03.2019 г.