справки о доходах по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации, иные документы при условии подтверждения информации об уплате налогов с суммы заявленных доходов.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.