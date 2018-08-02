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Ипотечный

Калуга, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок
  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

двойная процентная ставка по кредиту на весь период просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • высокая ставка

Особые ограничения

максимальная сумма кредита может достигать до 75% стоимости приобретаемой недвижимости; до 100% стоимости приобретаемой недвижимости при предоставлении дополнительного залога, стоимость которого составляет не менее суммы необходимого первоначального взноса

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
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(4842) 54-94-25

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