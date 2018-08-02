Ипотечный
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
двойная процентная ставка по кредиту на весь период просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка
Особые ограничения
максимальная сумма кредита может достигать до 75% стоимости приобретаемой недвижимости; до 100% стоимости приобретаемой недвижимости при предоставлении дополнительного залога, стоимость которого составляет не менее суммы необходимого первоначального взноса