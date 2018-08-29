На покупку нежилого помещения
Запсибкомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы
справки о доходах по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации, иные документы при условии подтверждения информации об уплате налогов с суммы заявленных доходов
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций