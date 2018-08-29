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Строительство жилого дома своими силами

Запсибкомбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • строительство жилого дома

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • личное

+1 п. п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • другие документы

справки о доходах по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации, иные документы при условии подтверждения информации об уплате налогов с суммы заявленных доходов.

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами;
  • наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Строительство жилого дома своими силами» в 45 городах России
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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