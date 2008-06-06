На приобретение коммерческой недвижимости
БСТ-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- личное
требуется страхование жизни заемщика, либо поручительство 1 человека, в качестве которого могут выступить супруг/-а
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
1
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
двойная процентная ставка по кредиту за весь период просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие комиссий
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- на сайте банка не размещены полные условия кредитования