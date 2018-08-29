Жилищный
Запсибкомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- возможно обеспечение за счет имущества третьих лиц
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы
справки о доходах по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации, иные документы при условии подтверждения информации об уплате налогов с суммы заявленных доходов
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- в залог может приниматься недвижимость третьих лиц