Свой дом
БСТ-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
предусмотрено кредитование без подтверждения дохода
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
двойная процентная ставка по кредиту за весь период просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Минусы
- небольшая сумма и срок кредитования;
- высокая процентная ставка