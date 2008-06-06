Кредит на приобретение жилья
БСТ-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
требуется страхование жизни заемщика, либо поручительство 1 человека, в качестве которого могут выступить супруг/-а.
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
1
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
двойная процентная ставка по кредиту за весь период просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокий первоначальный взнос;
- возможна отсрочка погашения основного долга на 6 мес.;
- допускается использование средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами
Особые ограничения
- при выборе аннуитетного графика погашения первоначальный взнос от 20%