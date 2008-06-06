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Кредит на приобретение жилья

БСТ-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

требуется страхование жизни заемщика, либо поручительство 1 человека, в качестве которого могут выступить супруг/-а.

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

1

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

двойная процентная ставка по кредиту за весь период просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокий первоначальный взнос;
  • возможна отсрочка погашения основного долга на 6 мес.;
  • допускается использование средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами

Особые ограничения

  • при выборе аннуитетного графика погашения первоначальный взнос от 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит на приобретение жилья» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3843) 77-88-88

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