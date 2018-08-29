Новостройка
Запсибкомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
предоставляется студентам
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций;
- для студентов возможно предоставления отсрочки начала выплат основного долга по кредиту на период до 3 лет (но не более срока окончания обучения в ВУЗе, ССУЗе)