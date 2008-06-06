Семейная ипотека
Плюс Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- рефинансирование
льготная программа для детей, у которых в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок
Тип программы
- собственная программа
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- первоначальный взнос может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
- продавцом квартиры должно быть юр. лицо;
- место расположения приобретаемого объекта недвижимости: г. Омск, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Тюмень