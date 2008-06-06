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Семейная ипотека

Плюс Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

льготная программа для детей, у которых в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • собственная программа
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • первоначальный взнос может быть оплачен полностью или частично за счет средств материнского (семейного) капитала;
  • личное страхование не влияет на ставку

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
  • продавцом квартиры должно быть юр. лицо;
  • место расположения приобретаемого объекта недвижимости: г. Омск, г. Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Тюмень
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Сайт
www.plus-bank.ru
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Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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