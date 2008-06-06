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Дельта: улучшение жилищных условий

Плюс Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • ремонт

Тип программы

  • банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного / личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП

Особые ограничения

объект недвижимости должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дельта: улучшение жилищных условий» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Сайт
www.plus-bank.ru
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