Дельта: улучшение жилищных условий
Плюс Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного / личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
объект недвижимости должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени