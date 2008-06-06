Целевой кредит под залог имеющейся квартиры
Плюс Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности за каждый день
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- объект недвижимости должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени