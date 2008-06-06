Приобретение готового жилья ДОМ.РФ
Плюс Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
- 0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Нарушение обязательств по кредиту
Пени за возникновение просрочки — 1/366 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности за каждый день.
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
- предоставляется ИП и собственникам бизнеса
Особые ограничения
- объект недвижимости должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени;
- минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%