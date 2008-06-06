Перекредитование ДОМ.РФ
Плюс Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- личное
- 0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- предоставляется ИП;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- объект должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени;
- минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%