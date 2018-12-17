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Кредит на жилье

Ермак, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

виды обеспечения: поручительство юридического лица или физических лиц, залог транспортного средства, залог недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • залог приобретаемой или имеющейся в собственности недвижимости;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • низкая ставка

Минусы

  • длительный срок рассмотрения кредитной заявки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит на жилье» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
Адрес
628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
ОГРН
1028600003497
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 26
Банкоматы 12
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Телефоны
(3466) 65-29-90

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