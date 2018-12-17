Кредит на жилье
Ермак, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
виды обеспечения: поручительство юридического лица или физических лиц, залог транспортного средства, залог недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- залог приобретаемой или имеющейся в собственности недвижимости;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- низкая ставка
Минусы
- длительный срок рассмотрения кредитной заявки