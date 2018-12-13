приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке недвижимости у строительной компании ЗАО «Ленстройтрест» в ◦ЖК «Янила Кантри»; ◦ЖК «Юттери»; ◦ЖК «IQ Гатчина»; ◦ЖК «Нью-Тон»

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.