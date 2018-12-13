Первичный рынок (Ленстройтрест)
Витабанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке недвижимости у строительной компании ЗАО «Ленстройтрест» в ◦ЖК «Янила Кантри»; ◦ЖК «Юттери»; ◦ЖК «IQ Гатчина»; ◦ЖК «Нью-Тон»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- обеспечение на этапе строительства — залог права требования исполнения обязательств по договору долевого участия (на инвестиционном цикле), поручительство супруга (при наличии), поручительство работодателя (при необходимости);
- после регистрации права собственности — ипотека в силу закона с последующим оформлением закладной, поручительство супруга (при наличии), страхование квартиры.
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. без личного/ или имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие комиссий
Минусы
- высокая ставка