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Первичный рынок (Ленстройтрест)

Витабанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение квартиры в многоквартирном жилом доме на первичном рынке недвижимости у строительной компании ЗАО «Ленстройтрест» в ◦ЖК «Янила Кантри»; ◦ЖК «Юттери»; ◦ЖК «IQ Гатчина»; ◦ЖК «Нью-Тон»

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • обеспечение на этапе строительства — залог права требования исполнения обязательств по договору долевого участия (на инвестиционном цикле), поручительство супруга (при наличии), поручительство работодателя (при необходимости);
  • после регистрации права собственности — ипотека в силу закона с последующим оформлением закладной, поручительство супруга (при наличии), страхование квартиры.

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. без личного/ или имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • отсутствие комиссий

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Первичный рынок (Ленстройтрест)» в 1 городе России
115
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Справочная информация
ПАО «Витабанк»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, <nobr>пр-т</nobr> Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер В
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