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Ипотечный

Земский Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

  • неустойка при возникновении просрочки — 36,5% годовых от суммы просроченной задолженности;
  • 5000 рублей — штраф при несвоевременном заключении договора страхования

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокий первоначальный взнос

Минусы

  • очень долгий срок рассмотрения кредитной заявки;
  • небольшой срок кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
ОГРН
1156300000141
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сызрань
Отделения 9
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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