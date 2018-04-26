Ипотечный
Земский Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
- неустойка при возникновении просрочки — 36,5% годовых от суммы просроченной задолженности;
- 5000 рублей — штраф при несвоевременном заключении договора страхования
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокий первоначальный взнос
Минусы
- очень долгий срок рассмотрения кредитной заявки;
- небольшой срок кредитования