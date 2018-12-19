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Перекредитование ДОМ.РФ

СКБ-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

3

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход и занятость

Особые ограничения

максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

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