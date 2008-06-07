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Жилая недвижимость

Владбизнесбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 до 75 лет;
  • страхование не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Жилая недвижимость» в 3 городах России
99
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владимир
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(4922) 54-18-65

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