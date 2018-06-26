Под залог квартиры
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
приобретение квартир, частных домов, таунхаусов, а также квартир в строящихся неаккредитованных банком домах
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 п. п. без личного страхования; титульное страхование обязательно, если залогодателем выступает физическое лицо и право собственности у залогодателя на недвижимость возникло менее 3-х лет назад (страховка оформляется на 3 года и оплачивается до получения кредита)
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- наличие скидки к ставке для пенсионеров и зарплатных клиентов;
- приобретение квартиры в неаккредитованном банком объекте