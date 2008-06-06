приобретение в кредит недвижимости, расположенной по адресам: г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира, 151 / 50 лет Октября, 26.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.