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В десяточку

Юг-Инвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

приобретение в кредит недвижимости, расположенной по адресам: г. Приморско-Ахтарск, ул. Мира, 151 / 50 лет Октября, 26.

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2 п. п. к ставке при отказе от имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка на дату подписания кредита от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность получения кредита без первоначального взноса;
  • низкая ставка

Минусы

  • небольшой срок кредитования

Особые ограничения

  • кредит на приобретение недвижимости в конкретных ЖК
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «В десяточку» в 26 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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