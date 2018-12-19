Ипотечное кредитование на первичном рынке
СКБ-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+2 п.п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- единая процентная ставка на весь срок кредитования (до и после государственной регистрации права собственности);
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;возможно снижение ставки при уплате единовременной комисси
Минусы
высокая ставка