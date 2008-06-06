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Частный дом

Сургутнефтегазбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • личное

+1 п.п. без страхования от несчастных случаев и болезней

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • залог приобретаемого земельного участка или имеющегося в собственности жилого помещения

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Частный дом» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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