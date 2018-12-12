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Жилой дом с земельным участком

Уралпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • альтернативные способы подтверждения дохода

Особые ограничения

  • жилая недвижимость должна быть расположена в Челябинске или Челябинской области (в пределах 100 км от Челябинска)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Жилой дом с земельным участком» в 2 городах России
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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