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Приобретение готового жилья ДОМ.РФ

Уралпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • 0,7 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Нарушение обязательств по кредиту

Пени за возникновение просрочки — 1/366 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности за каждый день.

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
    • предоставляется ИП и собственникам бизнеса

Особые ограничения

  • объект недвижимости должен располагаться в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге или Тюмени;
  • минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья ДОМ.РФ» в 2 городах России
145
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
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Телефоны
(351) 239-65-65

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