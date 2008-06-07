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Ипотека для военных

Крайинвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • подтверждение дохода не требуется;
  • небольшой первоначальный взнос

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • срок участия в НИС - не менее 3 лет;
  • кредит по стандартам ПАО "РНКБ"
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека для военных» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Сайт
www.kibank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 84
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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