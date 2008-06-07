Ипотека для военных
Крайинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
- военная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- военнослужащие
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- небольшой первоначальный взнос
Особые ограничения
- погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
- срок участия в НИС - не менее 3 лет;
- кредит по стандартам ПАО "РНКБ"